В театре им. Сац представили оперу «Любовь к трём цукербринам»

В Детском государственном театре имени Натальи Сац представили футуристическую оперу по роману Виктора Пелевина «Любовь к трём цукербринам».

Об этом сообщает ОТР.

Режиссёром спектакля, постановка которого заняла два года, стал Георгий Исаакян. Отмечается, что это первая опера, поставленная по Пелевину.

Со сцены звучат рэп, электронная, медитативная музыка и рекламные джинглы — композитором выступил Константин Комольцев.

На входе зрителям выдают планшеты, с помощью которых они могут посмотреть виртуальные эпизоды спектакля, чтобы прочувствовать атмосферу футуристического романа.

А на Новой сцене в Мариинском театре, как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу учреждения, 28 июня покажут первую оперу «Золото Рейна», которая входит в тетралогию Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга».

30 июня в театре покажут «Валькирию», а 2 и 3 июля — «Зигфрида» и «Гибель богов».