В десяти районах Якутии установили четвёртый класс пожарной опасности
- РИА Новости
Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб региона.
Среди муниципалитетов с высокими рисками — Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Горный, Кобяйский, Намский, Нюрбинский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы, а также городской округ Якутска.
В остальных регионах республики сохраняется пожарная опасность леса не выше третьего класса.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области с 22 июня ввели особый противопожарный режим.