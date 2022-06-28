В десяти районах Якутии установили четвёртый класс пожарной опасности

В десяти районах Якутии за последние сутки установили четвёртый класс пожарной опасности. В 21 муниципалитете республики велика угроза появления возгораний.

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб региона.

Среди муниципалитетов с высокими рисками — Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Горный, Кобяйский, Намский, Нюрбинский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы, а также городской округ Якутска.

В остальных регионах республики сохраняется пожарная опасность леса не выше третьего класса.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области с 22 июня ввели особый противопожарный режим.