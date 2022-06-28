Синоптики спрогнозировали похолодание в Башкирии и Самарской области

Синоптики предупредили о грядущем похолодании в Башкирии и Самарской области — температура воздуха будет в пределах +15...+22 °C.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на Башгидрометцентр, похолодание в республике наступит в ближайшие сутки: средняя дневная температура составит +15…+21 °С, местами ожидаются дожди. В горных районах возможны заморозки.

Самарская область ночью 28 июня окажется в зоне влияния фронтальных разделов. По данным volga.news, в отдельных районах усилится ветер.

Температура воздуха составит +17...+22 °C, порывы ветра — 15—20 м/с.

В Сочи ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся смерчей.