Синоптики спрогнозировали похолодание в Башкирии и Самарской области

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Синоптики предупредили о грядущем похолодании в Башкирии и Самарской области — температура воздуха будет в пределах +15...+22 °C.
Синоптики спрогнозировали похолодание в Башкирии и Самарской области
  • РИА Новости

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на Башгидрометцентр, похолодание в республике наступит в ближайшие сутки: средняя дневная температура составит +15…+21 °С, местами ожидаются дожди. В горных районах возможны заморозки.

Самарская область ночью 28 июня окажется в зоне влияния фронтальных разделов. По данным volga.news, в отдельных районах усилится ветер. 

Температура воздуха составит +17...+22 °C, порывы ветра — 15—20 м/с. 

В Сочи ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся смерчей.

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