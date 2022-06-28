Синоптики спрогнозировали дожди в Челябинской области 29 и 30 июня

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По данным регионального гидрометцентра, в Челябинской области 29 и 30 июня ожидаются дожди.
Синоптики спрогнозировали дожди в Челябинской области 29 и 30 июня
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Об этом сообщает URA.RU.

Во вторник днём, 28 июня, и в ночь на 29 июня в области ожидаются облачная погода и дожди, ночью температура опустится до +2 °С.

Днём 29 июня и 30 июня также ожидаются облачность и кратковременные дожди.

При этом температура будет постепенно повышаться. 30 июня воздух прогреется до +17...+22 °С. 

Ранее в беседе с «Невскими новостями» врач-педиатр Зоя Скорпилёва перечислила меры безопасности в жаркую погоду.

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