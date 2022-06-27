Актриса Королёва прокомментировала ситуацию с сериалом «Сваты»

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Актриса Инна Королёва прокомментировала ситуацию с сериалом «Сваты».
Актриса Королёва прокомментировала ситуацию с сериалом «Сваты»
  • © Кадр из сериала «Сваты»

«Я знаю, что в Польше занимаются сейчас франшизой «Сваты», но, по-моему, они начинают с начала, с первого-второго сезона. Как повторение идёт, просто на польском. Вот это я знаю», — заявила Королёва в беседе с Пятым каналом.

По её словам, про восьмой сезон отечественных «Сватов» она ничего не слышала.

Ранее студентка ГИТИСа Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в новом сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль.

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