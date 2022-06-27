Объявлена программа Грушинского фестиваля

Стала известна программа Грушинского фестиваля в Самарской области.

Об этом сообщает volga.news.

В частности, состоятся сольные концерты Екатерины Котёночкиной, Вадима Мищука, Романа Ланкина, Павла Фахртдинова и Ромарио, а также Вадима Егорова, Галины Хомчик, Ирины Суриной, Елены Фроловой и др.

Также выступит Олег Митяев и группа «Ирония судьбы».

В программу входит и концерт, посвящённый 90-летию Евгения Евтушенко.

Кроме того, Никита Высоцкий исполнит произведения своего отца Владимира Высоцкого.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы и творческие встречи. Будет работать «Детская поющая республика».

Ранее НСН сообщала, что Грушинский фестиваль откроется 30 июня в Самарской области.