Объявлена программа Грушинского фестиваля

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Стала известна программа Грушинского фестиваля в Самарской области.
Объявлена программа Грушинского фестиваля
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

В частности, состоятся сольные концерты Екатерины Котёночкиной, Вадима Мищука, Романа Ланкина, Павла Фахртдинова и Ромарио, а также Вадима Егорова, Галины Хомчик, Ирины Суриной, Елены Фроловой и др.

Также выступит Олег Митяев и группа «Ирония судьбы».

В программу входит и концерт, посвящённый 90-летию Евгения Евтушенко.

Кроме того, Никита Высоцкий исполнит произведения своего отца Владимира Высоцкого.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы и творческие встречи. Будет работать «Детская поющая республика».

Ранее НСН сообщала, что Грушинский фестиваль откроется 30 июня в Самарской области.

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