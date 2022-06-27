Объявлена программа Грушинского фестиваля
- РИА Новости
Об этом сообщает volga.news.
В частности, состоятся сольные концерты Екатерины Котёночкиной, Вадима Мищука, Романа Ланкина, Павла Фахртдинова и Ромарио, а также Вадима Егорова, Галины Хомчик, Ирины Суриной, Елены Фроловой и др.
Также выступит Олег Митяев и группа «Ирония судьбы».
В программу входит и концерт, посвящённый 90-летию Евгения Евтушенко.
Кроме того, Никита Высоцкий исполнит произведения своего отца Владимира Высоцкого.
В рамках фестиваля состоятся мастер-классы и творческие встречи. Будет работать «Детская поющая республика».
Ранее НСН сообщала, что Грушинский фестиваль откроется 30 июня в Самарской области.