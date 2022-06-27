Синоптик Синенков сообщил о сохранении дождливой погоды в Крыму в ближайшие дни

Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков заявил, что в ближайшие дни в Крыму кратковременные ливневые дожди сохранятся, но существенно ослабеют.

«На повышение температуры в начале недели тоже рассчитывать не приходится. Она сохранится в пределах +23...+25 °С. Тем не менее уже в конце недели температура поднимется до привычных для конца июня значений: +28...+30 °С», — рассказал он в беседе с «Известиями».

Синенков уточнил, что в регионе ожидается солнечная и тёплая погода.

Ранее, по сообщениям URA.RU, синоптики Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа спрогнозировали понижение температуры, дожди и грозы в регионе в ближайшие дни.