Синоптик Вильфанд прокомментировал жаркую погоду в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал жаркую погоду в Москве.

В беседе с Общественной службой новостей Вильфанд напомнил, что в 2010 году установился антициклон продолжительностью в 52 дня.

«Сейчас пока этот антициклон длится с пятницы. Это совсем немного времени. Поэтому давайте подождём. Конечно же, расчёты, которые мы проводим, говорят о том, что пока явного похолодания нет в ближайшее время», — заявил он.

Вильфанд отметил, что в начале июля температурный фон будет выше нормы на 3—4 °С.

Ранее, по сообщениям URA.RU, синоптики Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа спрогнозировали понижение температуры, дожди и грозы в регионе в ближайшие дни.