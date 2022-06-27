В Симферополе объявили штормовое предупреждение

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Представители ГУ МЧС России по Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями 27 июня в Симферополе.
В Симферополе объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

«27 июня в Симферополе сохранятся сильные ливни, грозы, град, шквал 15—20 м/с», — передаёт «Крыминформ» сообщение пресс-службы главка МЧС России по Крыму.

Количество осадков может достигать 30 мм. Также в ведомстве предупредили об ожидающемся подъёме уровня воды в реках.

В это же время, как сообщает «Кубань 24», МЧС объявило экстренное предупреждение и в Краснодарском крае.

Такое решение приняли в связи с продолжающимися ливнями и подъёмом уровня воды в реках.

Жителям и гостям курортов края рекомендуется соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в Симферопольском районе из-за ситуации с ливнями.

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