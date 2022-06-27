Режиссёр Урсуляк выразил соболезнования родным актрисы Альбины Тихановой

Режиссёр Сергей Урсуляк высказался об Альбине Тихановой и выразил соболезнования её родным в связи со смертью артистки.

Тиханова умерла на 76-м году жизни. Пока неизвестно, что стало причиной её смерти.

Как отметил Урсуляк в интервью Пятому каналу, она была прекрасной актрисой.

«Мы с ней работали дважды. Когда я сегодня узнал, что это произошло, у меня было такое потрясение, потому что она была такой полнокровной, полноценной и очень жизнеутверждающей и актрисой, и женщиной. Огромное несчастье, потеря. Мне будет её не хватать», — рассказал режиссёр.

Урсуляк также выразил свои соболезнования родным актрисы.

Ранее сообщалось, что умер Юрий Шатунов.

В беседе с телеканалом «360» певица Татьяна Буланова поделилась воспоминаниями о нём.