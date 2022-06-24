В Москве по случаю Дня молодёжи пройдёт более 180 мероприятий

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В парках Москвы 25—26 июня состоится более 180 мероприятий по случаю Дня молодёжи, который в России отмечают 27 июня.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Так, в парке «Сокольники» 25 июня в 14:00 начнётся XIV Молодёжный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва», на котором пройдёт показ граффити с участием 24 стрит-арт-художников.

В Измайловском парке с 12:00 до 20:00 пройдёт концерт молодых исполнителей, а на Ходынском поле научат делать разминку и расскажут о главных правилах бега.

Ранее НТВ передавал, что в рамках праздника 26 июня в «Музеоне» пройдут лекции о предпринимательстве, ораторском искусстве и психологии, интерактивные игры и мастер-классы.

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