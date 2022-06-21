Сын Виктора Цоя рассказал о предстоящем концерте группы «Кино»

Александр Цой рассказал о предстоящем концерте группы «Кино» 21 июня в Санкт-Петербурге в честь 60-летия отца.

«Весь концерт на сцене играет бессменный гитарист «Кино» Юрий Каспарян... Мы сыграем три части. Первая — поздние песни, в этой части с Юрием играет басист Игорь Тихомиров. Во второй части Игоря сменяет Саша Титов, и они играют ранние, более лёгкие и романтические вещи. И в третьей части они втроём исполняют все суперхиты. В сравнении с концертами прошлого года мы добавили песни, которых у нас прежде в программе не было. А какие-то решили убрать. Кажется, эта программа получилась ещё лучше», — рассказал Цой в беседе с «Известиями».

Большой концерт в честь дня рождения Виктора Цоя состоится 21 июня в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Концерты группы «Кино» пройдут ещё в 18 городах России.