Выставку «Азбука шедевра» в Подмосковье посетили более 101 тысячи человек
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Об этом сообщает телеканал «360».
Экспозиция объединила 123 работы таких мастеров, как Карл Брюллов, Борис Кустодиев, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Илья Репин, Иван Шишкин, Кузьма Петров-Водкин, Александр Дейнека, Валентин Серов, Зинаида Серебрякова, Иван Айвазовский, Наталья Гончарова.
Картины предоставили 30 региональных музеев из 29 городов.
«Эта выставка — пример плодотворного культурного сотрудничества музеев и регионов. Выставка получилась успешной и очень популярной», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.