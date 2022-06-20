Выставку «Азбука шедевра» в Подмосковье посетили более 101 тысячи человек

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Выставку «Азбука шедевра» в подмосковном музее «Новый Иерусалим» посетили более 101 тыс. человек.
Выставку «Азбука шедевра» в Подмосковье посетили более 101 тысячи человек
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Об этом сообщает телеканал «360».

Экспозиция объединила 123 работы таких мастеров, как Карл Брюллов, Борис Кустодиев, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Илья Репин, Иван Шишкин, Кузьма Петров-Водкин, Александр Дейнека, Валентин Серов, Зинаида Серебрякова, Иван Айвазовский, Наталья Гончарова.

Картины предоставили 30 региональных музеев из 29 городов.

«Эта выставка — пример плодотворного культурного сотрудничества музеев и регионов. Выставка получилась успешной и очень популярной», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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