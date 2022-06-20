Выставку «Азбука шедевра» в Подмосковье посетили более 101 тысячи человек

Выставку «Азбука шедевра» в подмосковном музее «Новый Иерусалим» посетили более 101 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

Экспозиция объединила 123 работы таких мастеров, как Карл Брюллов, Борис Кустодиев, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Илья Репин, Иван Шишкин, Кузьма Петров-Водкин, Александр Дейнека, Валентин Серов, Зинаида Серебрякова, Иван Айвазовский, Наталья Гончарова.

Картины предоставили 30 региональных музеев из 29 городов.

«Эта выставка — пример плодотворного культурного сотрудничества музеев и регионов. Выставка получилась успешной и очень популярной», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.