Актёр Бурляев выразил соболезнования в связи со смертью Адомайтиса

Актёр, кинорежиссёр, писатель, народный артист России Николай Бурляев выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Регимантаса Адомайтиса.

«Адомайтис был очень заметен и любим: его аристократизм и добрая душа подкупали зрителей. А ведь актёры всегда играют то, какие они и есть по-своему существу. Какие люди — такие и киногерои», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Бурляев, Адомайтис останется в истории отечественного кинематографа и его образы будут радовать новые поколения.

Адомайтис скончался в Литве в возрасте 85 лет.