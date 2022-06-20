Актёр Бурляев выразил соболезнования в связи со смертью Адомайтиса
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«Адомайтис был очень заметен и любим: его аристократизм и добрая душа подкупали зрителей. А ведь актёры всегда играют то, какие они и есть по-своему существу. Какие люди — такие и киногерои», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
Как отметил Бурляев, Адомайтис останется в истории отечественного кинематографа и его образы будут радовать новые поколения.
Адомайтис скончался в Литве в возрасте 85 лет.