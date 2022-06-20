На ВДНХ рассказали о работе выставочных площадок в Музейном городе

На территории Музейного города ВДНХ в Москве работают 22 выставочные площадки.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

«ВДНХ объединяет разнообразные площадки, где можно узнать об истории, искусстве, культуре, космосе. Современные технологии делают их интересными для самого широкого круга гостей. Выставочный комплекс постоянно совершенствуется и открывает новые проекты», — заявила заммэра, глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В 2022 году на Центральной аллее ВДНХ заработали Музей городского хозяйства Москвы, музей «Биотех» и отреставрированный павильон №31 «Геология», в котором представлена постоянная выставка «12 признаков живого» Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева, передаёт НТВ.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ 8 июня завершился монтаж воссозданных скульптур на павильон №15 «Радиоэлектроника и связь».