Синоптики рассказали о погоде в Приморье в июле

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В Примгидромете рассказали, какая погода ожидает жителей Приморского края в июле.
Синоптики рассказали о погоде в Приморье в июле
  • globallookpress.com
  • © Guo Feizhou/XinHua

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Средняя месячная температура воздуха составит +19...+23 °C, на восточном побережье +16...+18 °C, что на 1—2 °C выше средних многолетних значений», — заявили синоптики.

Самым тёплым месяцем года июль станет в континентальных районах края. Во Владивостоке среднемесячная температура воздуха будет примерно на 4—5 °C выше, чем в июне, и составит около +17,5 °C.

По прогнозу, на большей части территории Приморья за месяц выпадет 100—140 мм осадков, на северо-восточном побережье и на Приханкайской равнине — от 76 до 97 мм.

Наряду с этим стало известно, что администрация Тюмени предупредила жителей о чрезвычайной пожароопасности на юге региона.

Так, по данным Гидрометцентра, 20 и 21 июня там ожидается пятый класс пожарной опасности, передаёт megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что в Омской области во вторник, 21 июня, ожидается ухудшение погодных условий.

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