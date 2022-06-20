Синоптики рассказали о погоде в Приморье в июле

В Примгидромете рассказали, какая погода ожидает жителей Приморского края в июле.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Средняя месячная температура воздуха составит +19...+23 °C, на восточном побережье +16...+18 °C, что на 1—2 °C выше средних многолетних значений», — заявили синоптики.

Самым тёплым месяцем года июль станет в континентальных районах края. Во Владивостоке среднемесячная температура воздуха будет примерно на 4—5 °C выше, чем в июне, и составит около +17,5 °C.

По прогнозу, на большей части территории Приморья за месяц выпадет 100—140 мм осадков, на северо-восточном побережье и на Приханкайской равнине — от 76 до 97 мм.

Наряду с этим стало известно, что администрация Тюмени предупредила жителей о чрезвычайной пожароопасности на юге региона.

Так, по данным Гидрометцентра, 20 и 21 июня там ожидается пятый класс пожарной опасности, передаёт megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что в Омской области во вторник, 21 июня, ожидается ухудшение погодных условий.