Синоптик Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие дни

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Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие дни
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В начале недели погоду будет определять циклон, который сформировался на холодном атмосферном фронте», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, прохождение атмосферного фронта будет сопровождаться грозами.

Как отметила Позднякова, ночь на 21 июня ожидается тёплой, +13...+15 °С, днём до +19 °С. А 22 июня возможна облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, до +24 °С.

В ночь на 23 июня местами прогнозируется небольшой дождь, в Москве +14...+16 °С, в Подмосковье +11...+16 °С. Днём +24...+25 °С.

«С пятницы дожди уже пойдут на убыль. При переменной облачности уже только местами небольшой кратковременный дождь. Скорее всего, это всё-таки придётся на более южные районы столичного региона или на территории Новой Москвы. Температура воздуха, несмотря на северный ветер, повысится и будет составлять в городе от 23 до 25 °С, по области +20...+25 °С», — сообщила синоптик.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются гроза и штормовой ветер.

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