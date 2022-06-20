Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в ЯНАО 21 июня

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В Ямало-Ненецком автономном округе 21 июня ожидается ухудшение погодных условий, возможны дожди и сильный ветер.
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в ЯНАО 21 июня
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

«Вторник, 21 июня, переменная облачность, температура воздуха от +20 до +25 °С, местами до +30 °С. Ветер, местами порывы до 17 м/с», — говорится в прогнозе.

В ночь на среду в некоторых районах возможно усиление дождя. При этом днём осадков должно стать меньше.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с каналом «Москва 24» рассказал, когда в столицу вернётся тёплая погода.

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