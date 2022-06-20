Авиационный праздник пройдёт 6 августа в Казани

Авиационный праздник «Я выбираю небо!» пройдёт 6 августа в Казани.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Из документа следует, что праздник организовали для популяризации авиации, вовлечения молодёжи в отрасль, а также в связи со 100-летием основания конструкторского бюро ПАО «Туполев», 95-летием основания Казанского авиазавода им. Горбунова и 90-летием основания КНИТУ-КАИ им. Туполева.

В рамках мероприятия запланирована лётная показательная программа, выступления детских творческих коллективов, выставка.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.