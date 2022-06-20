Авиационный праздник пройдёт 6 августа в Казани
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Из документа следует, что праздник организовали для популяризации авиации, вовлечения молодёжи в отрасль, а также в связи со 100-летием основания конструкторского бюро ПАО «Туполев», 95-летием основания Казанского авиазавода им. Горбунова и 90-летием основания КНИТУ-КАИ им. Туполева.
В рамках мероприятия запланирована лётная показательная программа, выступления детских творческих коллективов, выставка.
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