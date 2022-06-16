Эксперт Кудрявцев назвал выходящие в повторный прокат в кинотеатрах отечественные фильмы

Директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Иван Кудрявцев рассказал, какие фильмы войдут в проект «Мосфильм. Золотая коллекция» в кино.

Об этом он сообщил в беседе с сайтом «Газета.Ru».

«Мосфильм. Золотая коллекция» в кино» — это масштабный совместный проект киноконцерна «Мосфильм» и телеканала «Мосфильм. Золотая Коллекция». Мы планируем выпускать по одному знаковому фильму в месяц. Первые релизы — это «Асса» 16 июня, затем в июле «Кин-Дза-Дза» Георгия Данелии, в августе — «Ширли-Мырли» нашего лауреата «Оскара» Владимира Меньшова, в сентябре — «Мимино» Данелии», — сказал Кудрявцев.

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