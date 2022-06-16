В ночь с 18 на 19 июня Дворцовый мост в Петербурге разведут под симфоническую музыку
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Прозвучат отрывок из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, адажио из балета «Сампо» Гельмера Синисало, «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра и другие симфонические композиции.
Кроме того, во время акции на пролёте Дворцового моста появится специально созданная художниками издания лазерная проекция, посвящённая знаковым достопримечательностям регионов северо-запада России.
Таким образом, ежегодное шоу «Поющие мосты», во время которого Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку, в этом году посвятили гостям ПМЭФ, а также проекту «Серебряное ожерелье России», который был создан десять лет назад решением президента страны Владимира Путина.
Ранее ФАН передавало, что фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022.