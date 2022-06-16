В Подмосковье начался сезон цветения лесной брусники

В пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области сообщили, что в лесах региона зацвела брусника.

Об этом пишет «Радио 1».

«Насладиться цветением можно только короткий промежуток времени: бледно-розовые цветы радуют глаз всего две недели. С середины августа — в сентябре можно будет брать лукошко и отправляться в лес на тихую охоту за ягодами брусники. При благоприятных погодных условиях собирать её можно будет до конца октября», — рассказал председатель комлесхоза области Олег Баженов.

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