В Подмосковье начался сезон цветения лесной брусники
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Об этом пишет «Радио 1».
«Насладиться цветением можно только короткий промежуток времени: бледно-розовые цветы радуют глаз всего две недели. С середины августа — в сентябре можно будет брать лукошко и отправляться в лес на тихую охоту за ягодами брусники. При благоприятных погодных условиях собирать её можно будет до конца октября», — рассказал председатель комлесхоза области Олег Баженов.
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