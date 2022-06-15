В МЧС предупредили жителей Свердловской области о дождях и грозах 16 июня

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Главное управление МЧС России по Свердловской области сообщило, что в четверг, 16 июня, в регионе ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 17 м/с.
В МЧС предупредили жителей Свердловской области о дождях и грозах 16 июня
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«В период непогоды главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности. При сильных порывах ветра возможны ухудшение пожароопасной обстановки, а также обрыв линий электропередачи, повреждения кровельных конструкций зданий», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону будет действовать два штормовых предупреждения из-за грозы и чрезвычайной пожароопасности до пятницы, 17 июня.

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