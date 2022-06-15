В Ростове-на-Дону действуют два штормовых предупреждения до 17 июня

В Ростове-на-Дону до пятницы, 17 июня, будут действовать два штормовых предупреждения из-за грозы и чрезвычайной пожароопасности.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на УМЧС России по региону.

В местном гидрометцентре предупредили, что в среду, 15 июня, и четверг, 16 июня, по всей Ростовской области и Ростову-на-Дону будет наблюдаться ухудшение погодных условий, которое будет сопровождаться сильными дождями с грозой, а также градом и ветром скоростью до 23 м/с.

Кроме того, областная столица оказалась в зоне чрезвычайной опасности возникновения пожаров пятого класса.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье предупредили о сильных дождях и грозах во вторник, 14 июня.