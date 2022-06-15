В сети выйдет комедия «Приплыли!»

Короткая ссылка
Цифровая премьера ленты «Приплыли!» состоится 19 июня в онлайн-кинотеатре KION.
В сети выйдет комедия «Приплыли!»
  • © Онлайн-кинотеатр KION

Авантюрная комедия «Приплыли!» — дебютная полнометражная работа режиссёра Юрия Ярушникова.

В центре сюжета — безнадёжный романтик Паша (Роман Фомин), влюблённый в импульсивную девушку Таню (Маргарита Аброськина). Паша хочет сделать Тане идеальное предложение, как в кино. По его идеальной схеме остаётся только одолжить яхту отца (Игорь Золотовицкий), выйти в море и вернуться уже обручённым с любимой. Но превосходный план рушится с появлением школьного друга — Серёжи (Александр Соколовский). Мало того что он в детстве задирал Пашу, так теперь ещё и ставит под удар его светлое будущее с невестой, напрашиваясь с ними в плавание. Павел надеется на помощь со стороны капитана судна Артёма (Владимир Яглыч), способного выкрутиться из любой ситуации. Под его руководством начинается морское путешествие героев, полное неожиданных событий.

Фильм основан на короткометражной картине Юрия Ярушникова «Гарпун», вышедшей в 2019 году. В ней также снимались Владимир Яглыч и Роман Фомин.

Ранее в сети состоялась онлайн-премьера культовых фильмов Станислава Говорухина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить