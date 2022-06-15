В сети выйдет комедия «Приплыли!»

Цифровая премьера ленты «Приплыли!» состоится 19 июня в онлайн-кинотеатре KION.

Авантюрная комедия «Приплыли!» — дебютная полнометражная работа режиссёра Юрия Ярушникова.

В центре сюжета — безнадёжный романтик Паша (Роман Фомин), влюблённый в импульсивную девушку Таню (Маргарита Аброськина). Паша хочет сделать Тане идеальное предложение, как в кино. По его идеальной схеме остаётся только одолжить яхту отца (Игорь Золотовицкий), выйти в море и вернуться уже обручённым с любимой. Но превосходный план рушится с появлением школьного друга — Серёжи (Александр Соколовский). Мало того что он в детстве задирал Пашу, так теперь ещё и ставит под удар его светлое будущее с невестой, напрашиваясь с ними в плавание. Павел надеется на помощь со стороны капитана судна Артёма (Владимир Яглыч), способного выкрутиться из любой ситуации. Под его руководством начинается морское путешествие героев, полное неожиданных событий.

Фильм основан на короткометражной картине Юрия Ярушникова «Гарпун», вышедшей в 2019 году. В ней также снимались Владимир Яглыч и Роман Фомин.

Ранее в сети состоялась онлайн-премьера культовых фильмов Станислава Говорухина.