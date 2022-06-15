Более 40 культурных мероприятий вошли в культурную программу ПМЭФ-2022

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Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Болтин рассказал, что в культурную программу ПМЭФ-2022 «Петербургские сезоны» вошли более 40 мероприятий.
Более 40 культурных мероприятий вошли в культурную программу ПМЭФ-2022
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«В этом году более 40 различных мероприятий вошли в общую культурную программу. Они по традиции подготовлены не только для самих участников форума, но и для жителей Петербурга. Так, из значимых проектов стоит отметить концерт на Дворцовой площади, который пройдёт 17 июня. В нём примут участие популярные исполнители. Концерт называется «Звёзды Русского радио», — отметил он в разговоре с «Петербургским дневником».

Также с 16 по 19 июня в Манеже состоится первая Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703».

17 и 18 июня в Александринском театре пройдут гастрольные показы спектакля «12».

18 июня в Михайловском театре состоится гала-концерт, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I. 

В завершающий день форума в Кронштадте пройдёт фестиваль «Паруса Кронштадта».

Ранее ФАН передавало, что фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022.

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