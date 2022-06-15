Пианист Мацуев рассказал об идее нового Международного конкурса Рахманинова

Короткая ссылка
Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал о новом проекте — Международном конкурсе Рахманинова, инициатором и художественным руководителем которого стал. Конкурс стартует в среду, 15 июня, в Большом зале консерватории в Москве.
Пианист Мацуев рассказал об идее нового Международного конкурса Рахманинова
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

«Это два наших гения — Чайковский и Рахманинов, два столпа, две иконы, самые играемые, самые знаменитые русские композиторы в мире. Поэтому, если провести параллель со спортом, у нас должны быть два крупных соревнования, подобных Олимпиаде и Мундиалю, которые будут проходить фактически с той же периодичностью: конкурс Чайковского, а через два года — конкурс Рахманинова», — сказал артист в интервью «Российской газете».

По его словам, существовавший прежде конкурс Рахманинова был фортепианным, он проводился с 80-х годов и был сначала всесоюзным, потом — международным, затем стал, по сути, локальным. Поэтому возникла идея возродить его в новом формате.

«Уже тогда (с начала 2010-ых. — RT) я считал, что необходимо расширить номинации конкурса, проводить его не только для пианистов, но и для дирижёров и композиторов — то есть для всех специальностей, в которых был велик Сергей Васильевич Рахманинов. К тому же в России и в мире как воздуха не хватает новых открытий по этим специальностям», — отметил Мацуев.

Он добавил, что организаторы получили свыше 500 заявок на участие — больше, чем на конкурс Чайковского. География участников, прошедших отборочный тур, помимо России включает Китай, Америку, Великобританию, Германию, Францию, Словению, Италию, Сингапур, Бразилию.

Конкурс продлится до 27 июня.

Ранее пианистка Варвара Кутузова  в беседе с ФАН рассказала, почему не планирует участвовать в Международном конкурсе пианистов, дирижёров и композиторов имени Рахманинова под руководством Дениса Мацуева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить