Пианист Мацуев рассказал об идее нового Международного конкурса Рахманинова

Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал о новом проекте — Международном конкурсе Рахманинова, инициатором и художественным руководителем которого стал. Конкурс стартует в среду, 15 июня, в Большом зале консерватории в Москве.

«Это два наших гения — Чайковский и Рахманинов, два столпа, две иконы, самые играемые, самые знаменитые русские композиторы в мире. Поэтому, если провести параллель со спортом, у нас должны быть два крупных соревнования, подобных Олимпиаде и Мундиалю, которые будут проходить фактически с той же периодичностью: конкурс Чайковского, а через два года — конкурс Рахманинова», — сказал артист в интервью «Российской газете».

По его словам, существовавший прежде конкурс Рахманинова был фортепианным, он проводился с 80-х годов и был сначала всесоюзным, потом — международным, затем стал, по сути, локальным. Поэтому возникла идея возродить его в новом формате.

«Уже тогда (с начала 2010-ых. — RT) я считал, что необходимо расширить номинации конкурса, проводить его не только для пианистов, но и для дирижёров и композиторов — то есть для всех специальностей, в которых был велик Сергей Васильевич Рахманинов. К тому же в России и в мире как воздуха не хватает новых открытий по этим специальностям», — отметил Мацуев.

Он добавил, что организаторы получили свыше 500 заявок на участие — больше, чем на конкурс Чайковского. География участников, прошедших отборочный тур, помимо России включает Китай, Америку, Великобританию, Германию, Францию, Словению, Италию, Сингапур, Бразилию.

Конкурс продлится до 27 июня.

Ранее пианистка Варвара Кутузова в беседе с ФАН рассказала, почему не планирует участвовать в Международном конкурсе пианистов, дирижёров и композиторов имени Рахманинова под руководством Дениса Мацуева.