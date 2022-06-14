В некоторых районах Приморья ожидается +30 °С 14 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
14 июня по региону местами может быть облачно, дождей или других осадков не ожидается. Дневная температура будет варьироваться от +13 °С до +30 °С.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность, без осадков. В течение дня южный ветер может смениться на юго-восточный. Температура воздуха от +13 °С до +15 °С, в пригородах до +20 °С.
Ранее ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в Москве и области на текущей неделе.