Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Московском регионе на текущей неделе

Ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, какая погода ожидается в Москве и области на текущей неделе.

По её словам, по-июльски жарко в московском регионе будет всего два дня: в понедельник и во вторник, 13 и 14 июня. В эти дни воздух прогреется до +25...+26 °С.

Дожди прогнозируются на протяжении всей недели, но будут кратковременными.

«Начиная со среды температурный фон понизится на 4—5 градусов. Дневная температура будет уже +19...+21 °С. Из-за ветра будет ощущение, что на улице стало сразу прохладнее. Ночью существенных осадков не ожидается, а днём местами пройдут настоящие летние дожди, кратковременные, от небольших до умеренных. В ночные часы прогнозируется +9...+11 °С», — сообщила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице.