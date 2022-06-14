Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Московском регионе на текущей неделе

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Ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, какая погода ожидается в Москве и области на текущей неделе.
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Московском регионе на текущей неделе
  • РИА Новости

По её словам, по-июльски жарко в московском регионе будет всего два дня: в понедельник и во вторник, 13 и 14 июня. В эти дни воздух прогреется до +25...+26 °С.

Дожди прогнозируются на протяжении всей недели, но будут кратковременными.

«Начиная со среды температурный фон понизится на 4—5 градусов. Дневная температура будет уже +19...+21 °С. Из-за ветра будет ощущение, что на улице стало сразу прохладнее. Ночью существенных осадков не ожидается, а днём местами пройдут настоящие летние дожди, кратковременные, от небольших до умеренных. В ночные часы прогнозируется +9...+11 °С», — сообщила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице.

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