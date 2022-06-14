Синоптик Позднякова рассказала о погоде на Черноморье в июне и июле
- РИА Новости
«Даже при самых неблагоприятных условиях погода всё равно будет радовать теплом и солнцем курорты Краснодарского края, Кавказа и Крыма», — заявила синоптик.
По словам Поздняковой, в перечисленных регионах порой могут проходить ливневые дожди.
«Рассчитывать на абсолютно ясную погоду в предстоящие летние дни не приходится: будут и солнце, и дожди», — заключила она.
Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» напомнил о мерах безопасности во время отдыха у воды.