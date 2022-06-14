Синоптик Позднякова рассказала о погоде на Черноморье в июне и июле

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Ведущий специалист портала «Метео-новости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде на российских курортах на побережье Чёрного моря в июне и июле.
Синоптик Позднякова рассказала о погоде на Черноморье в июне и июле
  • РИА Новости

«Даже при самых неблагоприятных условиях погода всё равно будет радовать теплом и солнцем курорты Краснодарского края, Кавказа и Крыма», — заявила синоптик.

По словам Поздняковой, в перечисленных регионах порой могут проходить ливневые дожди.

«Рассчитывать на абсолютно ясную погоду в предстоящие летние дни не приходится: будут и солнце, и дожди», — заключила она.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» напомнил о мерах безопасности во время отдыха у воды.

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