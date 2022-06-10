Посла России вызвали в МИД Эстонии в связи со словами Путина о внешней политике Петра I

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Российского посла Владимира Липаева вызвали в МИД Эстонии в связи с высказыванием президента России Владимира Путина о внешней политике императора Петра I.
Посла России вызвали в МИД Эстонии в связи со словами Путина о внешней политике Петра I
  • AFP
  • © RAIGO PAJULA

Об этом говорится в сообщении на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел вызвало посла Российской Федерации Владимира Липаева, чтобы осудить недавнее выступление президента (России Владимира. — RT) Путина», — говорится в сообщении.

Ранее Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ заявил, что в ходе Северной войны император Пётр I не отторгал, а возвращал территории, на долю нынешнего поколения выпала эта же участь.

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