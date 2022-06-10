В Петербурге на фестивале «Окно в Европу» показали реконструкцию битвы 1703 года
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Абордажная битва — одно из главных событий фестиваля, передаёт ОТР.
Среди участников мероприятия — профессиональные историки, поэтому битва получилась не только впечатляющей, но и фактически точной.
Также в программе празднования — балы, выставки, интерактивные шоу и цветочные фестивали.
Ранее ФАН передавало, что фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022.