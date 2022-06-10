Синоптики спрогнозировали в Ростове жару до +31 °С 10 июня

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По сообщениям гидрометцентра, в Ростове в пятницу, 10 июня, будет держаться жаркая и ветреная погода с температурой до +31 °С.
Синоптики спрогнозировали в Ростове жару до +31 °С 10 июня
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Ramsay / EyeEm

Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Скорость ветра составит до 5 м/с, максимальная температура — +31 °С — будет держаться с 14:00 до 17:00.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области 10 июня ожидаются грозы и усиление ветра.

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