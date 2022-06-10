Синоптики спрогнозировали в Ростове жару до +31 °С 10 июня

По сообщениям гидрометцентра, в Ростове в пятницу, 10 июня, будет держаться жаркая и ветреная погода с температурой до +31 °С.

Gettyimages.ru

© Daniel Ramsay / EyeEm