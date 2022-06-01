Синоптик центра «Фобос» Тишковец спрогнозировал «медовое лето» в России
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По его словам, лето в средней полосе России будет тёплым и умеренно-влажным, передаёт РИА Новости.
Кроме того, он заявил, что полноценный купальный сезон на юге России можно будет открывать «в ближайшие дни», когда температура воды в море превысит 20 °C.
Также он заявил, что погода в пчеловодном сезоне благоприятно повлияет на медосбор. По его словам, грядущее лето «»можно смело назвать медовым».
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT спрогнозировал потепление в Московском регионе.