Синоптик центра «Фобос» Тишковец спрогнозировал «медовое лето» в России

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в России ожидается «медовое лето» — тёплая погода, безветрие и умеренная влажность.
Синоптик центра «Фобос» Тишковец спрогнозировал «медовое лето» в России
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По его словам, лето в средней полосе России будет тёплым и умеренно-влажным, передаёт РИА Новости.

Кроме того, он заявил, что полноценный купальный сезон на юге России можно будет открывать «в ближайшие дни», когда температура воды в море превысит 20 °C.

Также он заявил, что погода в пчеловодном сезоне благоприятно повлияет на медосбор. По его словам, грядущее лето «»можно смело назвать медовым».

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT спрогнозировал потепление в Московском регионе.

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