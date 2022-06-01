Метеоролог Шувалов пообещал тёплую погоду в первую неделю лета

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, какая погода ждёт россиян в первую неделю июня.

«Если предпринять, конечно, путешествие по нашей большой стране, то погода будет крайне разнообразной — здесь и довольно необычное для этого времени года тепло на севере Архангельска, Сыктывкар — 20—22 °C, Салехард с рекордами тепла под 20 °С», — сказал Шувалов в беседе с Пятым каналом.

По его словам, жителей европейской территории Кубани в первую неделю лета ждёт «шикарная» погода.

«Кубань, Нижняя Волга, Ставрополье, республики Северного Кавказа, Крым — везде без осадков в первую пятидневку, и температура в степных районах — это 30—35 °С, а на побережье 25—28 °С», — уточнил метеоролог.

Ранее, как сообщали «Невские новости», начальник отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева дала прогноз по погодным условиям в Санкт-Петербурге в июне.