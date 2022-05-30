В Тамбовской области подвели итоги театрального фестиваля имени Рыбакова

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В Тамбовской области подвели итоги театрального фестиваля им. Н.Х. Рыбакова.
В Тамбовской области подвели итоги театрального фестиваля имени Рыбакова
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

За неделю зрителям представили спектакли театров из Краснодара, Рязани, Саратова, Омска, Перми и Тамбова.

Шесть наград получил Коми-Пермяцкий драматический театр. Жюри отметило и Тамбовский драмтеатр.

Главную награду — премию имени Рыбакова в номинации «Актёр России» — получил артист Тамбовского академического драмтеатра Алексей Дульский.

«Актрисой России» признана заслуженная артистка России, актриса Краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького Вера Великанова.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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