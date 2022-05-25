В МХТ имени Чехова запустили проект «АртХаб»

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В МХТ имени Чехова запустили экспериментальный проект «АртХаб».
В МХТ имени Чехова запустили проект «АртХаб»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

В рамках проекта режиссёры, не работавшие с труппой театра, за неделю должны поставить короткий спектакль-эскиз по современным пьесам, после чего «защитить» его перед публикой.

Зрители и кураторы выберут один лучший спектакль. Победитель поставит свою работу на малой или большой сценах.

«Главный посыл этого проекта идёт... истоки его — от самого создания Московского художественного театра. Это поиск новой драматургии, нового языка и новых имён в режиссуре», — заявил худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что Фестиваль театров малых городов России пройдёт с 29 мая по 5 июня в Нижнем Тагиле.

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