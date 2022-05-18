Международный конкурс артистов балета пройдёт в Москве 3—11 июня
- РИА Новости
««У Московского международного конкурса артистов балета всегда была поистине мировая слава. В Москву, в Большой театр раз в четыре года съезжаются участники, гости, специалисты со всего мира. И каждая новая встреча знаменует собой новую отметку развития балета, если хотите, в известной мере определяет мировой порядок в искусстве танца», — заявил Григорович.
По его словам, конкурс по-прежнему является самой авторитетной инстанцией в мировом конкурсном движении.
Предусмотрено две возрастные группы — младшая (до 18 лет) и старшая (до 27 лет).
В состав жюри войдут ведущие деятели мирового балетного искусства.
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