Международный конкурс артистов балета пройдёт в Москве 3—11 июня

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Международный конкурс артистов балета будет проходить в Москве с 3 по 11 июня на сцене Большого театра. Его посвятят 95-летнему юбилею художественного руководителя конкурса, народного артиста СССР, президента Международного союза деятелей хореографии, балетмейстеру Юрию Григоровичу.
Международный конкурс артистов балета пройдёт в Москве 3—11 июня
  • РИА Новости

««У Московского международного конкурса артистов балета всегда была поистине мировая слава. В Москву, в Большой театр раз в четыре года съезжаются участники, гости, специалисты со всего мира. И каждая новая встреча знаменует собой новую отметку развития балета, если хотите, в известной мере определяет мировой порядок в искусстве танца», — заявил Григорович.

По его словам, конкурс по-прежнему является самой авторитетной инстанцией в мировом конкурсном движении.

Предусмотрено две возрастные группы — младшая (до 18 лет) и старшая (до 27 лет).

В состав жюри войдут ведущие деятели мирового балетного искусства.

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