В Перми рассказали подробности проведения «Ночи музеев»
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
«В этом году «Ночь музеев» пройдёт 21 мая, в ней примут участие 43 государственных, частных и корпоративных музея, в том числе те, в которые сложно попасть в другое время», — заявила и. о. министра культуры Пермского края Алла Платонова.
Она также порекомендовала приобретать билеты на событие заранее, чтобы не стоять в очередях.
Уточняется, что билеты можно купить с помощью Пушкинской карты.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило о проведении традиционной «Библионочи» в Москве.