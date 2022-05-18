В Перми рассказали подробности проведения «Ночи музеев»

Короткая ссылка
В Перми в традиционной акции «Ночь музеев» примут участие 43 учреждения культуры. Отмечается, что впервые с начала пандемии данное мероприятие проводится очно.
В Перми рассказали подробности проведения «Ночи музеев»
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«В этом году «Ночь музеев» пройдёт 21 мая, в ней примут участие 43 государственных, частных и корпоративных музея, в том числе те, в которые сложно попасть в другое время», — заявила и. о. министра культуры Пермского края Алла Платонова.

Она также порекомендовала приобретать билеты на событие заранее, чтобы не стоять в очередях.

Уточняется, что билеты можно купить с помощью Пушкинской карты.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило о проведении традиционной «Библионочи» в Москве. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить