В Перми рассказали подробности проведения «Ночи музеев»

В Перми в традиционной акции «Ночь музеев» примут участие 43 учреждения культуры. Отмечается, что впервые с начала пандемии данное мероприятие проводится очно.

Об этом пишет kp.ru.

«В этом году «Ночь музеев» пройдёт 21 мая, в ней примут участие 43 государственных, частных и корпоративных музея, в том числе те, в которые сложно попасть в другое время», — заявила и. о. министра культуры Пермского края Алла Платонова.

Она также порекомендовала приобретать билеты на событие заранее, чтобы не стоять в очередях.

Уточняется, что билеты можно купить с помощью Пушкинской карты.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило о проведении традиционной «Библионочи» в Москве.