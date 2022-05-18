В сети выйдет фантастический триллер «Обратимая реальность»

Онлайн-премьера фильма состоится 19 мая в онлайн-кинотеатре KION.

Действие ленты «Обратимая реальность» разворачивается в будущем. Люди много времени проводят в виртуальных приключениях, где могут испытать яркие эмоции и получить разнообразный опыт: одни отправляются на романтическое свидание, а другие выбирают экстрим или совершают преступления. Однажды в программу попадают человеческие страхи, а увлекательные приключения превращаются в кошмар. Сотрудник виртуальной полиции берётся за расследование и обнаруживает множество тайн. В итоге он сам оказывается подозреваемым.

Режиссёром и одним из сценаристов картины выступил Дмитрий Константинов, ранее работавший над проектами «Город», «Грешник», «Гурзуф» и другими. Роли исполнили Павел Чинарёв, Тимофей Трибунцев, Вера Колесникова, Антон Филипенко.

Ранее компания «МТС Медиа» объявила о запуске нового телеканала.