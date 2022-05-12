Куратор Панфилов рассказал о выставке «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления»

Фёдор Панфилов, один из кураторов выставки «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления» в Музеях Московского кремля, рассказал подробности об экспозиции.

«Мы хотели показать истоки и развитие дуэльной традиции, причём на примере подлинных вещей, свидетелей этого времени», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, дуэль во многом определяла не только придворную жизнь, но и психологию европейского дворянства в течение нескольких веков, а создатели выставки обратились к «золотому веку» дуэлей, который пришёлся на XVI—XVII столетия.

«Главная идея дуэли в том, что человек сам отвечает за свою честь и сохраняет право на то, чтобы её отстаивать индивидуально», — добавил Панфилов.

Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения.