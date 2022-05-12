Старший научный сотрудник Макенов дал советы в период активности клещей

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Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов дал советы в период активности клещей.
Старший научный сотрудник Макенов дал советы в период активности клещей
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Здесь простые, нехитрые правила. Если вы знаете, как клещ нападает на человека, вам становится понятно, как этого избежать. Основная стратегия клещей — забраться на травинку в том месте, где более вероятно кто-нибудь пройдёт, расставить лапки и ждать. Это высота не более 60 см», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, первая рекомендация — отказаться во время прогулки в лес от шорт и юбок, также желательно заправлять брюки в носки.

«Второй момент — осматривайтесь каждые 20 минут, клещей хорошо видно на однотонных вещах. При уходе из леса также нужно внимательно осмотреть себя», — посоветовал Макенов.

Он добавил, что ещё один тщательный осмотр нужно провести дома.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области начали обрабатывать парки от клещей.

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