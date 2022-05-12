Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения

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Государственный музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге проведёт дни бесплатного посещения в честь Международного дня музеев.
Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения
  • globallookpress.com
  • © Jan Woitas/ZB

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу музея.

Международный день музеев отмечается 18 мая. Попасть в Эрмитаж бесплатно смогут все категории индивидуальных посетителей.

«В этот день Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода можно посетить по бесплатным билетам», — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что доступ к бронированию откроется 15 мая.

Кроме того, 19 мая, которое приходится на третий четверг месяца, вход будет бесплатным для льготных категорий посетителей.

Ранее «Невские новости» сообщали, что музею-заповеднику Монрепо в Ленинградской области передали ансамбль Анненских укреплений XVIII века.

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