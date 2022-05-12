Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане

В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.

Об этом сообщает «Реальное время».

В пятницу, 13 мая, на востоке региона, а утром и днём на преобладающей территории республики, возможны дожди, местами с грозой и туманом.

Ночью порывы ветра могут достигать 17 м/с, днём — 20 м/с. Температура воздуха составит +2...+7 °C в ночное время, +11...+16 °C в дневное.

В субботу, 14 мая, также ожидается небольшой дождь, местами с порывами ветра до 16 м/с. Ночью +5...+10 °C, днём +15...+20 °C.

Ветреная погода прогнозируется и в Удмуртии, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

«Максимальные порывы ветра прогнозируются до 9—14 м/с», — отмечается в сообщении.

Ранее в Пермском крае предупредили о заморозках.