Старший преподаватель УдГУ Адаховский спрогнозировал летнюю погоду в Удмуртии

Старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский спрогнозировал летнюю погоду в Удмуртии.

Об этом сообщает izhlife.ru.

«Характер весны в этом году очень своеобразный. Обычно в мае у нас бывает ровная, жаркая погода, но в этом году наблюдаются постоянные «качели». Очевидно, что неравномерный характер погоды распространится по крайней мере на первую часть лета. В августе ситуация может измениться», — заявил Адаховский.

По его мнению, первая половина лета окажется в пределах климатической нормы с отдельными периодами возвращения прохлады.

«Аномальной жары не будет: для этого необходима стабильность, а её в этом году нет», — добавил эксперт.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Пермском крае предупредили о заморозках.