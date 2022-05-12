Спасатели предупредили об аномальной жаре в двух районах ЯНАО

В двух районах Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается аномальная жара.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

На юге Красноселькупского и Пуровского районов с 12 по 17 мая воздух прогреется на 10 °С выше нормы.

Жителей призвали проявлять бдительность и соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нежелательно оставлять детей без присмотра. Также не стоит сжигать мусор рядом с лесом и на дачных участках, передаёт URA.RU.

До 1 октября в регионе действует пожароопасный сезон.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ожидаются заморозки ночью 13 и 14 мая.