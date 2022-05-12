Спасатели предупредили об аномальной жаре в двух районах ЯНАО

Короткая ссылка
В двух районах Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается аномальная жара.
Спасатели предупредили об аномальной жаре в двух районах ЯНАО
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

На юге Красноселькупского и Пуровского районов с 12 по 17 мая воздух прогреется на 10 °С выше нормы.

Жителей призвали проявлять бдительность и соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нежелательно оставлять детей без присмотра. Также не стоит сжигать мусор рядом с лесом и на дачных участках, передаёт URA.RU.

До 1 октября в регионе действует пожароопасный сезон.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ожидаются заморозки ночью 13 и 14 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить