Спасатели предупредили об аномальной жаре в двух районах ЯНАО
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Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
На юге Красноселькупского и Пуровского районов с 12 по 17 мая воздух прогреется на 10 °С выше нормы.
Жителей призвали проявлять бдительность и соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нежелательно оставлять детей без присмотра. Также не стоит сжигать мусор рядом с лесом и на дачных участках, передаёт URA.RU.
До 1 октября в регионе действует пожароопасный сезон.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае ожидаются заморозки ночью 13 и 14 мая.