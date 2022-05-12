Синоптики предупредили жителей Челябинской области о ночных заморозках

В ЦГМС по Челябинской области сообщили, что в ближайшие дни в регионе ожидаются заморозки.

Об этом сообщает URA.RU.

Наряду с этим в регионе продолжается пожароопасный сезон. Из-за повышенной температуры воздуха в некоторых районах сохраняется опасность возгорания лесов.

«С 11 по 13 мая в крайних восточных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости леса по региональной шкале). В ночь на 13 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 °С», — говорится в сообщении регионального метеоцентра.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начался сезон дождей.