В Московской области начался сезон дождей
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Уже сегодня, 12 мая, в области ожидается гроза.
Жителей подмосковного региона призывают к осторожности на дорогах.
«Соблюдайте ПДД, пристёгивайтесь за рулём и придерживайтесь скоростного режима», — цитирует Министерство транспорта Подмосковья телеканал «360».
Уточняется, что температура воздуха будет варьироваться от +13 до +20 °C днём, а ночью она опустится до +6...+8 °C.
Ранее МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре в Москве 12 мая.