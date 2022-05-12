В Московской области начался сезон дождей

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В Московской области начался сезон дождей. По прогнозам синоптиков, до конца мая ожидается 17 дней с осадками.
В Московской области начался сезон дождей
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Уже сегодня, 12 мая, в области ожидается гроза.

Жителей подмосковного региона призывают к осторожности на дорогах.

«Соблюдайте ПДД, пристёгивайтесь за рулём и придерживайтесь скоростного режима», — цитирует Министерство транспорта Подмосковья телеканал «360».

Уточняется, что температура воздуха будет варьироваться от +13 до +20 °C днём, а ночью она опустится до +6...+8 °C.

Ранее МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре в Москве 12 мая.

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