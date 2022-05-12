В МЧС прокомментировали ситуацию с природными пожарами в Курганской области.

Об этом пишет URA.RU.

«Угрозы населённым пунктам Курганской области нет. Авиация МЧС России продолжает работу до полной ликвидации локализованных очагов в лесном массиве», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, основные силы занимаются проливкой местности, ранее охваченной природными пожарами. Также в районах прокладывают минерализованные полосы.

Накануне агентство «Крыминформ» сообщало, что МЧС объявило предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности в центральных районах Крыма и заморозках на почве в горах и степи.