В МЧС прокомментировали ситуацию с природными пожарами в Курганской области

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В МЧС прокомментировали ситуацию с природными пожарами в Курганской области.
В МЧС прокомментировали ситуацию с природными пожарами в Курганской области
  • © mchs.gov.ru

Об этом пишет URA.RU.

«Угрозы населённым пунктам Курганской области нет. Авиация МЧС России продолжает работу до полной ликвидации локализованных очагов в лесном массиве», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, основные силы занимаются проливкой местности, ранее охваченной природными пожарами. Также в районах прокладывают минерализованные полосы.

Накануне агентство «Крыминформ» сообщало, что МЧС объявило предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности в центральных районах Крыма и заморозках на почве в горах и степи.

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