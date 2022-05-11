В ЯНАО объявили начало пожароопасного сезона
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на региональное правительство.
Все ответственные ведомства находятся в состоянии полной готовности — проведены учения, диспетчерская служба лесного хозяйства работает круглосуточно.
Для оперативного обнаружения природных пожаров будут задействованы системы дистанционного мониторинга и беспилотники.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что МЧС объявило предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности в центральных районах Крыма и заморозках на почве в горах и степи.