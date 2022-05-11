В ЯНАО объявили начало пожароопасного сезона

В Ямало-Ненецком автономном округе объявили начало пожароопасного сезона. Он будет действовать до 1 октября.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на региональное правительство.

Все ответственные ведомства находятся в состоянии полной готовности — проведены учения, диспетчерская служба лесного хозяйства работает круглосуточно.

Для оперативного обнаружения природных пожаров будут задействованы системы дистанционного мониторинга и беспилотники.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что МЧС объявило предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности в центральных районах Крыма и заморозках на почве в горах и степи.