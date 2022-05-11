В ЯНАО объявили начало пожароопасного сезона

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе объявили начало пожароопасного сезона. Он будет действовать до 1 октября.
В ЯНАО объявили начало пожароопасного сезона
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на региональное правительство.

Все ответственные ведомства находятся в состоянии полной готовности — проведены учения, диспетчерская служба лесного хозяйства работает круглосуточно.

Для оперативного обнаружения природных пожаров будут задействованы системы дистанционного мониторинга и беспилотники.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что МЧС объявило предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности в центральных районах Крыма и заморозках на почве в горах и степи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить